В Великих Луках автомобилист повторно попался за рулем пьяным

10:59, 19 декабря 2022, ПАИ

В Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 16 декабря стражи правопорядка остановили для проверки автомобиль «Фольксваген Гольф». Выяснилось, что машиной управлял 34-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.