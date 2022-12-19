В Великих Луках автомобилист повторно попался за рулем пьяным
В Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Вечером 16 декабря стражи правопорядка остановили для проверки автомобиль «Фольксваген Гольф». Выяснилось, что машиной управлял 34-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
19 декабря 2022
Псковича задержали в Астраханской области по подозрению в убийстве знакомого топором