Утвержден порядок назначения единого пособия на детей

12:04, 19 декабря 2022, ПАИ

Единое пособие на детей и для беременных женщин начнет действовать с 1 января 2023 года, сообщает Минтруд в своем Telegram-канале.

Получать его смогут семьи, ожидающие ребенка и с детьми до 17 лет, со среднедушевым доходом ниже 1 регионального ПМ. Выплаты будут назначаться с применением комплексной оценки нуждаемости.

Размер единого пособия — 50, 75 или 100% регионального ПМ на каждого ребенка.

Если семья уже получает пособия на детей, то можно выбрать — получать выплаты по прежним правилам до истечения срока назначения или перейти на единое пособие. Родители детей в возрасте до 3 лет, рожденных до 31 декабря 2022 года, вправе получать выплаты по старым правилам до достижения ребенком трех лет.