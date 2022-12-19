Число заболевших гриппом и ОРВИ растет в Псковской области
В Псковской области продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
Самая высокая заболеваемость отмечается в возрастной группе от 15 лет и старше.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации псковичам напоминают основные меры по профилактике сезонных заболеваний:
- Старайтесь реже посещать места с большим скоплением людей, особенно если у вас есть хронические заболевания. В общественных местах рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, а также носить медицинские маски.
- Соблюдайте правила гигиены: тщательно мойте руки с мылом, не дотрагивайтесь до лица грязными руками, в течение дня обрабатывайте руки антисептиком.
- Регулярно проветривайте жилые помещения.
- Не занимайтесь самолечением. В случае появления первых симптомов немедленно обращайтесь к врачу.
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