Число заболевших гриппом и ОРВИ растет в Псковской области

14:43, 19 декабря 2022, ПАИ

В Псковской области продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Самая высокая заболеваемость отмечается в возрастной группе от 15 лет и старше.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации псковичам напоминают основные меры по профилактике сезонных заболеваний: