США уверены: Россия хочет поглотить Белоруссию
США не доверяют заявлениям президента России Владимира Путина о том, что у Москвы нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС.
«Я думаю, что к таким заявлениям надо относиться с иронией», — сказал Нед Прайс, выразив мнение, что РФ «пытается силой поглотить соседнюю страну».
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