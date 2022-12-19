США уверены: Россия хочет поглотить Белоруссию

00:50, 20 декабря 2022, ПАИ

США не доверяют заявлениям президента России Владимира Путина о том, что у Москвы нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС.

«Я думаю, что к таким заявлениям надо относиться с иронией», — сказал Нед Прайс, выразив мнение, что РФ «пытается силой поглотить соседнюю страну».