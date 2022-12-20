Новый выставочный зал открыли в Изборске

12:21, 20 декабря 2022, ПАИ

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Новый выставочный зал и экспозицию «Россия. Истоки» открыли в Изборске, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Выставка открылась в новом выставочном пространстве музея. И это настоящее чудо. Мы работали над проектом зала пять лет, это наша воплощённая мечта, - поделилась директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская. - Получился практически «музейный аттракцион». Сначала вы с улицы заходите в небольшой деревянный домик, а попадаете в большое современное выставочное пространство площадью 750 квадратных метров. И сегодня мы открываем выставку экспонатов из самых известных российских музеев. Проект поддержал Минкульт РФ, но построить зал помогло ПАО «Транснефть» при личном участии главы компании Николая Токарева».

По словам директора музея, выставочный проект «Россия. Истоки» подготовлен совместно с Научно-исследовательским музеем Академии художеств. «Здесь и Суриков, и Кустодиев, и Чистяков - наши известные художники. Рассчитываем, что гостей у нас будет много. Теперь, не выезжая из Псковской области, можно посетить по-настоящему уникальную выставку».

Здесь представлены не только живописные полотна, но также иконы, скульптуры, коллекция изразцов.

Накануне в Изборске побывал митрополит Псковский и Порховский Тихон. Он освятил новый зал и осмотрел экспозицию.

Выставка в Изборске будет работать ежедневно с 10:00 до 17:00, в том числе в новогодние праздники. Билет можно приобрести по «Пушкинской карте».

Проект подготовлен при участии Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» и Музея архитектурной художественной керамики «Керамарх».