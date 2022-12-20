Концертный зал обновили в псковской Детской музыкальной школе № 5

16:48, 20 декабря 2022, ПАИ

Новые кресла установили в концертном зале Детской музыкальной школы № 5 в Пскове. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Кресла закупили на средства городского бюджета на краснодарской фабрике театральных кресел - всего их 140 штук. Каркас выполнен из металла, сиденья и спинки обиты прочным мебельным велюром, а подлокотники сделаны из натурального массива бука.

«Обновление мебели - большое событие для учреждения. Та, что служила с момента основания школы в 1987 году, давно вышла из строя. С 2006 года ученики и гости ДМШ № 5 пользовались подержанными креслами из Псковской областной филармонии», - говорится в сообщении.

Глава города также отметил, что 12 января, в канун Старого Нового года, в обновленном зале состоится первый большой концерт. На сцене выступит концертный оркестр и учащиеся единственной в Псковской области специализированной духовой школы.