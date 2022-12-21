Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В Псковской областной библиотеке откроется выставка живописи «И снова зима»

В ПОУНБ откроется выставка живописи «И снова зима». Фото ПОУНБ

 

22 декабря в 17:30 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова состоится открытие художественной выставки «И снова зима». 

И снова своими сказочными (в духе времени года) полотнами порадуют члены Псковского отделения Творческого союза художников России.

«Настоящий праздник имеет вкус мандаринов, запах ели и атмосферу зимних пейзажей, которую как нельзя лучше передают авторы представленных на выставке работ. За деревьями и равнинами, укутанными снегом, — размышления о бесконечности и мимолётности жизни, о важности состояний «здесь и сейчас», об очаровании малой родины», — сообщает пресс-центр библиотеки.

Вас ждут на открытии выставки и на новогодних мероприятиях библиотеки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 декабря 2022

В Псковской областной библиотеке откроется выставка живописи «И снова зима»
20 декабря 2022

Создатель музея в Локнянском районе претендует на «Народное признание»
20 декабря 2022

Концертный зал обновили в псковской Детской музыкальной школе № 5
20 декабря 2022

Модельную библиотеку торжественно открыли в Дновском районе
20 декабря 2022

Сергей Жаворонок объяснил отсутствие буфета в здании филармонии
20 декабря 2022

Джазмен из Великих Лук пополнил список кандидатов на премию «Народное признание»
20 декабря 2022

Псковичей приглашают на выставку авторских кукол
20 декабря 2022

Более 700 тысяч посетителей принял псковский музей за год

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...