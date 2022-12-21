В Псковской областной библиотеке откроется выставка живописи «И снова зима»

00:53, 21 декабря 2022, ПАИ

22 декабря в 17:30 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова состоится открытие художественной выставки «И снова зима».

И снова своими сказочными (в духе времени года) полотнами порадуют члены Псковского отделения Творческого союза художников России.

«Настоящий праздник имеет вкус мандаринов, запах ели и атмосферу зимних пейзажей, которую как нельзя лучше передают авторы представленных на выставке работ. За деревьями и равнинами, укутанными снегом, — размышления о бесконечности и мимолётности жизни, о важности состояний «здесь и сейчас», об очаровании малой родины», — сообщает пресс-центр библиотеки.

Вас ждут на открытии выставки и на новогодних мероприятиях библиотеки.