Группа мобилизованных отправилась из Пскова в зону СВО

07:05, 21 декабря 2022, ПАИ

Ещё одну группу прошедших боевую подготовку мобилизованных отправили из Пскова в зону специальной военной операции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

На плацу одного из подразделений Псковского соединения ВДВ во вторник, 20 декабря, состоялся торжественный митинг.

С напутственными словами от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к ним обратился заместитель руководителя аппарата правительства Псковской области Дмитрий Иванов. Он поблагодарил военнослужащих за готовность встать на защиту Родины и пожелал вернуть с победой.