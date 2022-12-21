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Группа мобилизованных отправилась из Пскова в зону СВО

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Ещё одну группу прошедших боевую подготовку мобилизованных отправили из Пскова в зону специальной военной операции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

На плацу одного из подразделений Псковского соединения ВДВ во вторник, 20 декабря, состоялся торжественный митинг.

С напутственными словами от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к ним обратился заместитель руководителя аппарата правительства Псковской области Дмитрий Иванов. Он поблагодарил военнослужащих за готовность встать на защиту Родины и пожелал вернуть с победой.
 
Врио командира Псковского соединения ВДВ, гвардии полковник Михаил Ткачев выразил уверенность в том, что мобилизованные военные продолжат боевые традиции предыдущих поколений и покажут себя при выполнении боевой задачи с лучшей стороны.
 
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
От имени ветеранского сообщества со словами благодарности за готовность защитить честь страны и обеспечить безопасную жизнь соотечественников к мобилизованным обратился председатель совета ветеранов Псковского соединения ВДВ Юрий Соседов. Он отметил, что военнослужащие пополняют ряды подразделения, которое заслужило неувядаемую боевую славу.
 
«Желаю вам, прежде всего, успехов в бою, крепкого здоровья, чтобы вы как можно скорее, с победой, вернулись домой. Мы вас будем очень ждать», — отметил он.

В завершении мероприятия десантников благословил клирик храма святого благоверного великого князя Александра Невского, иерей Михаил Аршанов.

Отметим, что мобилизованные на территории Псковского соединения ВДВ прошли специализированную тактическую подготовку и боевое слаживание.

Первая группа мобилизованных из Псковской области отправилась для выполнения специальных задач в конце ноября. Губернатор Михаил Ведерников посещал военнослужащих во время их боевой подготовки на полигоне.
 

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