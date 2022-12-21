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Общество

Поиски пропавшего без вести юноши продолжаются в Пскове

Розыск пропавшего 18-летнего Александра Вьюгина продолжается в Пскове, пишет поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.

По имеющимся данным, уроженец Пскова пропал без вести 3 декабря. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид молодому человеку 18–20 лет, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальной формы, волосы тёмные, глаза серые.

Был одет в чёрную вязаную шапку, зимнюю куртку серого цвета, тёмные спортивные штаны, кроссовки. На левом предплечье татуировка в виде двух скрещённых треугольников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вьюгина, просят сообщить по телефонам 59-63-29, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02.
 

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