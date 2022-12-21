Компенсацию морального вреда выплатил пскович благодаря приставам

17:14, 21 декабря 2022, ПАИ

Пскович выплатил компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство, уведомив об этом должника и взыскателя. Затем он вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства должника, обратил взыскание на денежные средства должника, находящиеся в банке, а также вынес постановление о временном ограничении на выезд должника за границу.

После этого должник оплатил всю сумму задолженности. Компенсация в полном объеме перечислена пострадавшей стороне.