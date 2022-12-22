Год в колонии проведёт пскович за нетрезвое вождение

11:30, 22 декабря 2022, ПАИ

Псковича, четырежды судимого за езду в нетрезвом виде, приговорили к лишению свободы и конфисковали автомобиль, сообщили в пресс-службы прокуратуры Псковского района.

Мужчина, имея непогашенные судимости за данные преступления, снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения 11 сентября.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на год с отбыванием в колонии общего режима и установил запрет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок пять лет 10 месяцев. В соответствии с положениями пункта «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ суд конфисковал принадлежащий злоумышленнику автомобиль ВАЗ-21043. Приговор пока не вступил в законную силу.