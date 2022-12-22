Александр Бушуев станет гостем программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь»

13:19, 22 декабря 2022, ПАИ

Программа «Минкульт» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM 22 декабря в 14:00. На этот раз ее гостем станет художник, байкер, основатель мотоклуба «Позитивная механика», президент творческого объединения «Феникс» Александр Бушуев.

Ведущие Владислава Полякова и Елизавета Славятинская обсудят с художником, как «правильно» смотреть картины и найти своего художника, можно ли прожить, продавая картины, и жалко ли с ними расставаться.

Александр Бушуев расскажет, как в Печорах появился первый в мире памятник ночному фонарю, что такое мотосаммит и кто на него может попасть, что сказали президент и другие важные лица, взглянув на его картины.