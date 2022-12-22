Судебные приставы передали в детский фонд новогодние подарки

16:18, 22 декабря 2022, ПАИ

В преддверии Нового года судебные приставы Псковской области продолжают участвовать в новогодних благотворительных акциях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В этот раз были переданы сладкие подарки в детский фонд города Пскова в рамках благотворительной акции «Новогодние и рождественские праздники».

«Судебные приставы рады внести свою лепту в благие дела. Они продолжают ежегодно участвовать в различных благотворительных акциях, благодаря которым могут дарить детям праздничное настроение», - отмечается в сообщении.