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Общество

Судебные приставы передали в детский фонд новогодние подарки

В преддверии Нового года судебные приставы Псковской области продолжают участвовать в новогодних благотворительных акциях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В этот раз были переданы сладкие подарки в детский фонд города Пскова в рамках благотворительной акции «Новогодние и рождественские праздники». 

«Судебные приставы рады внести свою лепту в благие дела. Они продолжают ежегодно участвовать в различных благотворительных акциях, благодаря которым могут дарить детям праздничное настроение», - отмечается в сообщении. 

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