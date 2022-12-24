Информацию для книги «Солдаты Победы» собирают в Себеже

18:37, 24 декабря 2022, ПАИ

Информацию о бойцах времен Великой Отечественной войны собирают в Себеже, поделилась с Псковским агентством информации газета «Призыв».

Для нового тома книги «Солдаты Победы» Себежского района необходима уточняющая информация об участниках Великой Отечественной войны. По сообщению Федора Черникова, в Себежском районе в годы Великой Отечественной войны было призвано не менее 5 000 земляков. В данный момент необходимо составить списки, уточнить информацию, найти родственников, документы, фотографии, письма.



Также, есть сведения, что около 30 из них награждены орденом Александра Невского.



«Собрать информацию без вашего участия, друзья, нереально. Наша общая цель - найти родственников участников Великой Отечественной войны Себежского района. Иногда самые, казалось, незначительные сведения играют важную роль», - сообщает корреспондент газеты «Призыв».

Отметим, что 22 декабря 2022 года состоялось заседание редакционной коллегии по подготовке книги в новой редакции.