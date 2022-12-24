Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Информацию для книги «Солдаты Победы» собирают в Себеже

Фото газеты "Призыв"

Информацию о бойцах времен Великой Отечественной войны собирают в Себеже, поделилась с Псковским агентством информации газета «Призыв».

Для нового тома книги «Солдаты Победы» Себежского района необходима уточняющая информация об участниках Великой Отечественной войны. По сообщению Федора Черникова, в Себежском районе в годы Великой Отечественной войны было призвано не менее 5 000 земляков. В данный момент  необходимо составить списки, уточнить информацию, найти родственников, документы, фотографии, письма.

Также, есть сведения, что около 30 из них награждены орденом Александра Невского.

«Собрать информацию без вашего участия, друзья, нереально. Наша общая цель - найти родственников участников Великой Отечественной войны Себежского района. Иногда самые, казалось, незначительные сведения играют важную роль», - сообщает корреспондент газеты «Призыв».

Отметим, что 22 декабря 2022 года состоялось заседание редакционной коллегии по подготовке книги в новой редакции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 декабря 2022

1328 избирателей посетили избирательные участки в Пушкиногорского района к этому часу

24 декабря 2022

1328 избирателей посетили избирательные участки в Пушкиногорского района к этому часу

24 декабря 2022

Появилось расписание работы парка фонарей в Пскове

24 декабря 2022

Жителям Печор напомнили об опасности мошенничества
24 декабря 2022

Тестовое включение волшебных фонарей прошло в Пскове
24 декабря 2022

Глава Велейской волости проголосовала на выборах главы Пушкиногорского района
24 декабря 2022

Глава Пыталовского района возглавила рейтинг ведения соцсетей

24 декабря 2022

Информацию для книги «Солдаты Победы» собирают в Себеже

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...