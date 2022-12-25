Псковичи хотят, чтобы в армию призывали мужчин от 21 до 27 лет — SuperJob

14:39, 25 декабря 2022, ПАИ

Псковичи хотят, чтобы в армию призывали мужчин от 21 до 27 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва увеличить с 27 до 30 лет. Первую часть инициативы псковичи одобряют, вторую — нет. В опросе сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения со всех округов страны.

Идею главы Минобороны РФ в части увеличения призывного возраста с 18 до 21 года 47 % псковичей поддержали, 22 % — нет. А вот то, что предельный возраст при этом повысится до 30 лет, одобрил только каждый третий (32 %), 41 % отнеслись отрицательно.

Среди мужчин (особенно служивших в армии по призыву) сторонников инициативы в целом больше, чем среди женщин. Петербуржцы старше 45 лет поддерживают идею Шойгу чаще горожан в возрасте до 34 лет. Граждане, имеющие детей, хотели бы, чтобы минимальный возраст до призыва составлял 21 год, но повышение предельного возраста не одобряют.