Реставрация Большой звонницы началась в Псково-Печерском монастыре

21:08, 25 декабря 2022, ПАИ

Проект реставрации прошёл все необходимые экспертизы, сообщает группа АНО «Возрождение».

Кроме работ внутри колокольни также планируются фасадные работы. Они начнутся с удаления штукатурки, которая была нанесена с нарушением технологий во время ремонтов прошлых десятилетий. Специалисты АНО «Возрождение» укрепят стены и приведут их в порядок.

Возведение звонницы было начато в 1523 году на месте старой деревянной. Большая звонница — одно из крупнейших архитектурных сооружений подобного типа (как и звонница новгородского Софийского собора, звонницы церкви Богоявления и Пароменской Успенской церкви во Пскове). Она насчитывает шесть основных пролётов (звонов) и седьмой, пристроенный позднее, благодаря чему образуется как бы второй ярус. Собрание колоколов Псково-Печерского монастыря — более тридцати колоколов — одно из самых значительных как на Псковской земле, так и на всём Северо-Западе России.