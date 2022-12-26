Власти Пскова докупили новогодние украшения за счет экономии средств

12:49, 26 декабря 2022, ПАИ

За счет экономии средств бюджета власти Пскове смогли приобрести новогодние украшения для улицы Леона Поземского и Варлаамовского сквера. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в эфире программы «Псковский телеграм Online».

«Новых украшений мы в этом году почти не покупали. Просто грамотно распределили то, что было. Теперь только белого снега не хватает для всеобщей радости», - сказал он.

Он также напомнил, что в городе открылась Дача Деда Мороза, которую можно посетить до 15 января. «Мы старались сделать всё для детей, в том числе и Дачу Деда Мороза. Советую всем вечером погулять по парку Строителей и Финскому парку, там очень красиво!» - сказал Борис Елкин.

Также желающие могут посетить каток в Финском парке. Правда, как отметил глава города, он будет работать только при минусовой температуре: «В +5...+6 градусов, конечно, он будет закрыт».

Еще одно новогоднее развлечение - поезд Деда Мороза, и все билеты на него псковичи уже раскупили, несмотря на их высокую стоимость, добавил Борис Елкин.

Напомним, что в Псков из Великого Устюга поезд Деда Мороза приедет 30 декабря в 9:00.