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В Псковской области подходит к завершению предновогодняя акция «Ёлка желаний»

Псковские ВИПы на акции «Ёлка желаний». Фото комитета по культуре Псковской области

В псковской области подходит к завершению новогодняя традиционная акция «Ёлка желаний».
Подробнее о ней корреспонденту ПАИ рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Сегодня проходит офлайн этап региональной акции «Ёлка желаний». На ёлке находится чуть более 50 шаров. Это те желания, которые ещё не исполнены. Надеемся, что все ребята, которые обращались, получат благотворителей и все желания будут исполнены. Их желания исполнят неравнодушные люди, которые придут сегодня на акцию. В соответствии с положением, размещённым на сайте акции, в ней принимают участие дети, которые не имеют родителей, находятся в домах-интернатах, детских домах. Всего 231 желание было подано на эту ёлку. Вы могли видеть «Ёлку желаний» в интернете. Это один и тот же проект. Часть желаний мы исполняем в конце декабря офлайн, с настоящей ёлкой», — сообщила Ольга Тимофеева.

В этом году желания были материальными, отметили организаторы. Кто-то из детей хотел игрушки, кто-то пожелал, чтобы к ним приехал кукольный театр, а кто-то мечтает о сладком подарке.

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