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Псковские самбисты завоевали медали на турнире в Ленобласти

Самбисты псковской спортивной школы «Мастер» стали призерами турнира по самбо в городе Тихвине Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

Под руководством тренера Елены Ивановой псковские спортсмены завоевали семь медалей. Обладателями серебряных наград стали Захар Кудрявцев, Денис Васильев, Кирилл Галиновский, Мирон Кочмарик. Бронзовые медали получили Роман Васильев, Даниил Белов и Владислав Радомский.

Добавим, что соревнования были посвящены памяти освобождения города Тихвина от немецко-фашистских захватчиков.

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