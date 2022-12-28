В «Доме белого аиста» появился юбилейный питомец

19:47, 28 декабря 2022, ПАИ

Юбилейный, 230-й по списку и 73-й зимующий этой зимой аист Тёпа попал в аистиный центр 30 ноября, рассказали волонтёры «Дома белого аиста».

Тёпа — приметный аист, он серого цвета: на самом деле это белый аист, просто оперение стало серым за две недели его жизни в ремонтном цеху ООО «Лесник», где очень пыльно, куда милосердные люди поселили его, когда наступили холода.

Тёпа из деревни Кипино Дедовичского района Псковской области. Он из гнезда, построенного аистами на столбе лет пять назад. Тёпа — счастливчик, он единственный из птенцов каким-то чудом выжил после ливней в середине июня. Его собратья погибли, двоих мёртвых птенцов местные жители нашли под гнездом.

С полётами у долговязого Тёпы не заладилось с самого начала. При первом же полёте с гнезда аистёнок запутался в траве, не мог из неё выбраться. Люди пришли ему на помощь. После этого наученный неудачей аистёнок словно боялся летать. По словам спасителей, с тех пор летал недалеко от гнезда и невысоко, ночь всё же проводил в гнезде.

Пришла осень, аисты-родители улетели, но аистёнок так и не решился покинуть родную деревню. При первых же морозах он уже не мог залетать в родительское гнездо: не хватало силёнок. Тогда люди сжалились над ним, отловили и поместили в производственное помещение ООО «Лесник».

«В последний день ноября директор общества Дмитрий Кувшинов, всё это время заботившийся об аистёнке, лично привёз его в «Дом белого аиста». Птица перезимует с нами и весной получит доступ к свободе. Говорят, что вся дедовичская деревня переживает о Тёпе и передаёт ему привет», — пишут волонтёры в социальных сетях.

Если вы хотите помочь Тёпе и его 72 собратьям перезимовать в аистином центре, вы можете перечислить им на корм любую сумму на карту руководителя проекта или на счёт автономной некоммерческой организации «Дом белого аиста». Сообщество и реквизиты можно отыскать по поиску в социальной сети «ВКонтакте».