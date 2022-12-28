В Стругокрасненском районе прокуратура не нашла оборудованных мест для выгула домашних животных

21:22, 28 декабря 2022, ПАИ

Прокуратура Стругокрасненского района Псковской области провела проверку соблюдения органами местного самоуправления требований законодательства об ответственном обращении с животными, в ходе которой в деятельности администрации сельских поселений «Новосельская волость», «Марьинская волость», администрации городского поселения «Струги Красные» выявлены нарушения федерального законодательства. Об этом сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что на территориях названных поселений не определены места выгула домашних животных, которые обозначаются специальными табличками и оборудуются контейнерами.

По результатам проверки в адрес глав администраций поселений внесены представления об устранении нарушений закона. Исполнение мер прокурорского реагирования находится на контроле.