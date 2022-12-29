Михаил Ведерников: Стабильный рост доходов бюджета области – результат системной работы

10:24, 29 декабря 2022, ПАИ

Один из системных результатов работы всех ветвей власти в Псковской области – стабильный ежегодный рост параметров бюджета региона. В этом году его удалось сохранить, несмотря на все риски и вызовы, сказал губернатор Псковской области, озвучивая бюджетное послание на сессии регионального парламента 29 декабря, передает корреспондент ПАИ.

«Безусловно, большую часть роста составляют федеральные перечисления, которых мы добиваемся последовательной защитой интересов региона на федеральном уровне и успешной работой по нацпроектам и госпрограммам. Например, по нацпроектам в этом году у нас беспрецедентно большой объём средств – больше 13 млрд рублей. Это почти вполовину больше, чем в 2021-м. Такое финансирование мы бы не получили, если бы не показывали высокие результаты. Но справедливо отметить и рост собственной доходной базы. С 2021 по 2022 год налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета области выросли почти на 2 млрд рублей», - сказал губернатор.

Самое главное, по его словам, что этот рост подкрепляют системные решения на уровне межбюджетного взаимодействия с федеральным центром, и их три: «Первое. С 2019 года пересмотрена система софинансирования для федеральных программ и проектов. В абсолютном большинстве случаев для Псковской области работает правило 99% к 1%. Второе. С июня 2022 года решением президента все коммерческие кредиты замещены бюджетными. Сейчас на одних только процентах мы экономим порядка 500 млн рублей в год. Третье – мы вместе с вами не один год боролись за пересмотр методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Решение принято, и его эффект мы в полной мере ощутим уже со следующего года».

Михаил Ведерников отметил, что в 2023 году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности для Псковской области составит 6,7 млрд рублей. Это на 1,5 млрд (или на 30%) больше, чем в текущем году. Совокупный эффект всего перечисленного очень хорошо показывают следующие цифры: «Нашу первую совместную работу с бюджетом мы начинали с показателя доходов в 28,5 млрд рублей. Уровень госдолга тогда был 102% к доходам. Причём львиную долю долгов составляли кредиты коммерческих банков. 2022 год мы заканчиваем с исполнением доходов в размере почти 60 млрд консолидированного бюджета. Уровень госдолга – 77%. И он полностью состоит из бюджетных кредитов. Более того, впервые за долгое время госдолг снижается не только в относительном значении, но и в абсолютных цифрах. Если 21-й год мы заканчивали с показателем выше 21,1 млрд рублей, то сейчас госдолг составляет 20,4 млрд», - сказал глава региона.

Ожидается, что 2023 год тоже будет финансово ёмким, подчеркнул губернатор. «Его текущие цифры уже заметно превышают те параметры, которые мы закладывали на 2022 год в прошлом декабре», - заключил Михаил Ведерников.