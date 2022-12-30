Гороскоп на 2023 год

11:07, 30 декабря 2022, ПАИ

Прогноз на следующий год для каждого знака зодиака от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Овен

Овнам 2023 год подарит множество благоприятных возможностей и шансов. При должном упорстве и трудолюбии удастся реализовать самые смелые амбиции и мечты. Особенно благоприятен в этом смысле период с начала года и до середины мая. Поэтому у вас нет времени на раскачку, все самое важное планируйте на зиму и весну. А если будете в это время пассивными созерцателями, рискуете набрать лишние килограммы. Февраль и март могут еще принести Овнам новые романтические знакомства, да так, что придется параллелить в отношениях и выбирать между несколькими кандидатурами.

В целом в 2023 году высшие силы на вашей стороне, можно рассчитывать на неожиданную помощь в самых сложных и запутанных ситуациях. Однако будьте внимательны во второй половине апреля – начале мая и второй половине октября – возможны резкие, неожиданные события как со знаком плюс, так и со знаком минус. В этот период лучше не делать резких движений и, если не уверены в последствиях своих решений, лучше с ними повременить. Вторая половина лета – время, когда придется серьезно задуматься о будущем. В целом вся вторая половина года будет подталкивать к выработке новых мировоззренческих концепций. Есть шансы заложить позитивную программу на будущее.

Телец

Для Тельцов 2023 год, особенно события в его середине, станет годом некоего подведения итогов, окончательных или промежуточных. Ждите завершения процессов, которые происходили с вами и набирали обороты весь 2022 год. В целом год довольно противоречивый. С одной стороны, благоприятный период для вас наступает с июня и до конца года, но за счастье и успех еще предстоит побороться. Последние полтора месяца 2023 года можно ожидать подарков судьбы или возвращения позитивного бумеранга. Поэтому спешите делать добро.

Однако следует иметь в виду, что позитивные перемены возможны, если вы не будете сопротивляться изменениям и держаться за старое. Зима и весна 2023 года не позволят в полной мере реализовать все намеченные планы, будет постоянное желание уйти во внутреннюю эмиграцию, хотя внешняя тоже не исключена. Зато это позитивный период для людей, которые занимаются творчеством или духовными практиками. Самые сложные месяцы – апрель, май, первая половина июня. Придется выдерживать давление со стороны внешнего мира, а сил может не хватить.

Близнецы

В целом для Близнецов 2023 год будет достаточно ровным и пройдет без серьезных потрясений. Холостые представители знака могут в этом году официально оформить свои отношения. Новая любовь у тех, кто еще не встретил свою половину, наиболее вероятна в апреле и мае. Самый активный период в профессиональной сфере выпадает на зиму и весну. В это время вы будете решать проблемы, которые начались еще в 2022 году. Есть неплохие шансы поставить точку в затянувшихся конфликтах. Летом вы можете почувствовать энергетический спад, но вместе с ним уйдут и волнения, свойственные предшествующему периоду.

В финансовой сфере не предвидится серьезных взлетов и падений, но это не означает, что стоит отказаться от разумной осторожности. Во второй половине года, чтобы не чувствовать творческий и энергетический застой, можно заняться обучением, найти новое хобби или отправиться в путешествие. Ваши любознательность, оптимизм и общительность позволят завести новые контакты, от которых можно ждать приятных дивидендов в будущем. В конце года отнеситесь внимательно к своему здоровью.

Рак

Начало года и первая половина весны будут похожи на спячку. Зато потом вокруг вас начинается активное движение и вы рискуете быть втянутыми в водоворот событий даже помимо собственной воли. Самые напряженные месяцы – апрель, май и июнь. Придется выдерживать противостояние в коллективе или со стороны государственных органов. Есть риск лишиться должности. Но если направить активность в конструктивное русло, можно сдвинуть с мертвой точки давно застрявшие дела. Чтобы принимать верные решения, не игнорируйте голос интуиции. Помощь придет со стороны близких родственников.

Летом и осенью уделите внимание своему эмоциональному состоянию, не исключены эмоциональное напряжение и нервные срывы. Зато в личной жизни у вас все стабильно и спокойно. Летом вы будете крепить имеющийся союз, вы сами и вторые половинки сделаете все, чтобы порадовать друг друга и продемонстрировать свою любовь. Если вы долгое время в гражданском браке, захочется укрепить союз штампом в паспорте. Последняя четверть года – это период, когда вы работаете на собственное будущее, плоды будете пожинать позже.

Лев

Год, когда придется побороться за место под солнцем, отстоять собственные достижения, заработанные в предшествующий период. Не везде это удастся, некоторые перемены могут быть болезненными, но вынужденными. Самый напряженный период: конец марта – начало июля (особенно актуально для Львов, родившихся в самом начале знака). Рецепт, позволяющий преодолеть трудности, – не держаться за старое, думать не только о своих интересах, смотреть в будущее с оптимизмом. Новая жизнь, это же здорово, не так ли? От вас зависит, что вы возьмете с собой, а что оставите в прошлом.

Практически весь год, до середины осени, придется уделять пристальное внимание еще и семейным вопросам. Дети могут подкинуть задачку со звездочкой. Зато вы можете раскрыть новые грани своей личности, увидеть ресурс там, где раньше его не замечали, и по-настоящему почувствовать свою силу. Во второй половине лета и начале сентября могут дать знать о себе былые возлюбленные. Решение серьезных вопросов и большие начинания следует запланировать на вторую половину года. Ваше секретное оружие – обаяние, артистические способности, щедрость. Не стесняйтесь пускать их в ход, так вы обретете новых друзей и покровителей. Конец года наиболее спокойный период и даже может принести заслуженные лавры.

Дева

Для вас это год раскрытия своего творческого потенциала и новых профессиональных достижений, особенно вторая половина года. В этот период многие Девы задумаются о смене профессии либо о новых направлениях деятельности. Куйте железо, пока горячо, звезды к вам благосклонны. Новые шансы и возможности обязательно будут, особенно в отношении задумок прошлых лет. Вас могут удивить собственные амбиции. Правда, реализовать удастся далеко не все задуманное. Но не догоните, так хоть согреетесь. Если вы давно мечтаете о ребенке, но пока не получалось, хорошие шансы есть до конца июня.

Август и сентябрь – хорошее время, чтобы вернуться к старым проектам. Есть все шансы, что их удастся реализовать уже на новом витке, особенно если внести необходимые коррективы. Год обещает расширение круга знакомств и в целом большую активность в социуме. С самыми амбициозными планами лучше успеть до конца сентября. В конце года лучше сделать акценты на семейной и личной жизни. Не исключено, что дела второй половины и детей потребуют вашего пристального внимания. Наилучшее время для новых романтических знакомств для вас – осень. Не исключено, что 2024 год одинокие пока Девы будут встречать уже в компании нового возлюбленного.

Весы

В целом для Весов год неплохой. Главное, грамотно рассчитать свои силы по дистанции. Есть риск взять на себя повышенные обязательства, переоценить возможности, буквально захлебнуться от собственных амбиций. Если не будете замахиваться на несбыточное, есть все шансы на успех. Самый нестабильный для вас период – это конец зимы и весна, здесь нужно быть особенно осторожными. Сюда же уложатся все главные события года. Дальше лишь развитие сюжета. Конец зимы – начало весны также могут принести неожиданности в личную жизнь, вторая половина может неприятно удивить.

Из шкафов повываливаются такие скелеты, что жить с закрытыми глазами больше не получится. Вторая половина года в плане личной жизни более благотворна. Вы можете задуматься о детях, будете укреплять имеющиеся отношения. Посеете семена, которые дадут благоприятные всходы позже. Осенью вы можете озаботиться сменой профессии, почувствовать неудовлетворение своей социальной жизнью. Но это не подходящий период для радикальных перемен. Лучше пока не делать резких движений, они не принесут желаемого результата.

Скорпион

Год, когда вы подводите итоги предыдущего периода и расстаетесь с деструктивными программами прошлого, особенно остро это ощущается в первой половине года. А также решаете проблемы, которые не закрыли раньше. Ставить точки там, где давно следует, звезды рекомендуют до середины июля. Однако это еще не гарантирует завершения периода нестабильности. События в конце весны и летом подарят надежду на новую жизнь, у вас возникнут амбициозные планы. Но не всем этим планам будет дан зеленый коридор возможностей. Какие-то задумки придется отложить на следующий год.

Конец лета – начало осени могут принести сложности в личную жизнь, но они не носят фатального характера. Если в предыдущие полтора года вы вырабатывали новые финансовые стратегии, последний месяц лета и осень – хорошее время для их реализации. В целом 2023 год для вас более спокойный, чем предшествующий, но неожиданностей все равно избежать не удастся. Но и ресурсов, чтобы с ними справиться, у вас должно хватить. В осенние месяцы могут напомнить о себе дела, которые вы не довели раньше до логического конца. Чтобы справиться с ними, у вас есть время до февраля 2024 года.

Стрелец

Для вас это год переоценки ценностей. В начале года вы можете почувствовать себя дезориентированным. Цели в тумане, намерения не ясны. Первые месяцы года вы будете просто плыть по течению. Весной можете почувствовать неудовлетворенность своей личной жизнью. К началу лета задумаетесь о выработке новых жизненных стратегий. Но 2023-й для вас лишь год подготовки к большим переменам. А последуют они позже. Пока полезно подумать над вопросами: кто я, где я, зачем я, куда хочу прийти в итоге.

Лето и первая половина осени могут показаться сложным периодом, когда есть ощущение нехватки ресурса, внешнего и внутреннего. Не делайте резких движений, копите силы для рывка. Здесь может появиться желание сжечь за собой все мосты, но окажется, что взять с собой в новую жизнь пока особо нечего. Поэтому сначала готовьте почву. Самым плодотворным периодом будут последние два месяца года. Можете приступать к осуществлению важных целей. Конец года может быть урожайным в финансовом плане и на новые знакомства, которые окажутся полезными в будущем. Чтобы год не разочаровал, посвятите время обучению и самообразованию.

Козерог

Год американских горок. Только, кажется, расслабились и выдохнули с облегчением, как проблемы снова накрывают с головой. Самый плодотворный период – апрель, май, первая половина июня. Самый сложный – выпадает на большую часть лета и первую половину осени. Придется возвращаться к нерешенным проблемам и неоконченным делам. Летом может накрыть кризис в семейной жизни, который продлится до осени. Всю вторую половину октября будьте внимательны и аккуратны, отложите принятие важных решений. Зато конец года обещает быть ярким и плодотворным.

В профессиональном плане можно ждать новых идей и озарений. Если последние годы было ощущение тупика, то наконец-то забрезжит свет в конце тоннеля. В целом события года могут вас очень хорошо продвинуть в достижении значимых целей, но по результату итог все равно пока будет промежуточным. Главный приз завоюете позже. Работать, как всегда, придется много. Конец года также удачен для новых романтических знакомств. Если хотите устроить личную жизнь, действуйте, проявляйте активность. Это относится и к женщинам тоже.

Водолей

Для Водолеев это год обновления. Если не будете держаться за старое, возродитесь, как птица Феникс из пепла, еще краше и лучше предыдущей версии себя. Работать в 2023 году придется много, но вы можете удивиться, увидев, сколько у вас на самом деле силы. Правда, какую-то ее часть придется потратить на противостояние. Вы можете найти новые источники доходов или открыть свое дело. Это особенно актуально для Водолеев с активной жизненной позицией и работающих на опережение.

С конца марта и всю весну может быть ощущение, что вы не контролируете события, вас взяли в оборот внешние силы. Не сопротивляйтесь, а доверьтесь происходящему. Летом и в начале осени может показаться, что все дела зависли в одной точке и не двигаются, напряжение будет нарастать. Не исключено, что оно выльется в семейные конфликты. Помните, «и это пройдет». Поздней осенью откроются новые профессиональные горизонты, могут последовать выгодные предложения, которые в итоге улучшат финансовое положение. В ноябре, декабре можете вздохнуть с облегчением, но передышка будет временной. Для вас наступает период серьезных перемен, и 2023 год это только начало.

Рыбы

Год для вас начинается активно, но не приносит ожидаемых результатов. Весной вы можете почувствовать, что мир вставляет палки в колеса и ограничивает в ресурсах. Для того, чтобы продвигаться к своим целям, придется тратить больше усилий и больше работать. Летом станет полегче. Но и накроет желание расслабиться. Из-за этого можно упустить новые возможности, поэтому лучше собрать волю в кулак и продолжать начатое. Наиболее благоприятный период для вас – это осень и конец 2023 года. Вы наконец-то можете получить долгожданную награду, завершить дела, которые не получалось реализовать несколько предыдущих лет. Это также благоприятное время для творчества и романтических отношений.

В целом 2023 год для вас это период, когда можно выйти на качественно иной профессиональный уровень, но для этого придется много трудиться и взять на себя ответственность за происходящее. Не исключены события, которые заставят повзрослеть. Многим захочется пересмотреть свои отношения со второй половинкой, выработать новые сценарии. Уцелеют и перейдут на новый уровень отношения, где оба по-настоящему взрослые люди.