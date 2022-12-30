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Общество

Россиянам объяснили, кому положена страховка ОСАГО в полцены

Действующим законодательством предусмотрена компенсация 50% от стоимости полиса ОСАГО. Но есть пара нюансов: транспортное средство должно быть выделено в рамках соцзащиты для льготных категорий населения, кроме того, изначально полис должен быть оплачен в полном объеме, а уже после этого из Пенсионного фонда (ПФР) идет компенсация половины стоимости полиса, сообщает «Прайм».

Речь идет о транспортных средствах, выделенных государством инвалидам или их законным представителям по медицинским показаниям, пояснила агентству «Прайм» профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани.

Льгота предоставляется на один автомобиль, если им пользуется инвалид или его законный представитель, и еще не более чем два водителя, указанные в договоре ОСАГО. Сумму компенсации можно увидеть на «Госуслугах» в личном кабинете.

Региональные льготы могут предусматривать дополнительный перечень компенсаций, но, как показывает практика, все ограничиваются федеральными льготами. Для их оформления нужно подать в ПФР заявление и приложить к нему пакет документов. Если полис оформлен после 1 января 2022 года, компенсацию можно получить в беззаявительном порядке при соблюдении ряда условий. 

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