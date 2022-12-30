Нутрициолог разберёт оливье на молекулы в эфире «Серебряного дождя»
Нутрициолог, специалист по здоровому питанию Надежда Колтырина станет гостем программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» (ФМ 88.3) сегодня, 30 декабря, в 14:00.
- Оливье, селедка под шубой и мимоза. Разбираем любимое на молекулы.
- Мандарины и шампанское. Гармоничен ли дуэт?
- Холодечик. Сплошные плюсы!
- Суп супу рознь. Какие первые блюда особенно полезны.
- Яйца, масло и жиры во всех смыслах хороши!
- Соусы, майонез, маргарин, дрожжи. Пробежимся по черному списку.
Об этом и многом другом - в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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