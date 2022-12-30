Нутрициолог разберёт оливье на молекулы в эфире «Серебряного дождя»

10:46, 30 декабря 2022, ПАИ

Нутрициолог, специалист по здоровому питанию Надежда Колтырина станет гостем программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» (ФМ 88.3) сегодня, 30 декабря, в 14:00.

Оливье, селедка под шубой и мимоза. Разбираем любимое на молекулы.

Мандарины и шампанское. Гармоничен ли дуэт?

Холодечик. Сплошные плюсы!

Суп супу рознь. Какие первые блюда особенно полезны.

Яйца, масло и жиры во всех смыслах хороши!

Соусы, майонез, маргарин, дрожжи. Пробежимся по черному списку.

Об этом и многом другом - в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».