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Нутрициолог разберёт оливье на молекулы в эфире «Серебряного дождя»

Нутрициолог, специалист по здоровому питанию Надежда Колтырина станет гостем программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» (ФМ 88.3) сегодня, 30 декабря, в 14:00.

  • Оливье, селедка под шубой и мимоза. Разбираем любимое на молекулы.
  • Мандарины и шампанское. Гармоничен ли дуэт?
  • Холодечик. Сплошные плюсы!
  • Суп супу рознь. Какие первые блюда особенно полезны.
  • Яйца, масло и жиры во всех смыслах хороши!
  • Соусы, майонез, маргарин, дрожжи. Пробежимся по черному списку.

Об этом и многом другом - в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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