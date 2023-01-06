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Митрополит Тихон поздравил жителей Псковской области с наступающим Рождеством

Митрополит Псковский и Порховский Тихон обратился к жителям Псковской области с рождественским посланием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

«Сердце каждого из нас ожидает мира и любви, света и правды. Сердце каждого стремится к радости. Но истинную радость и нерушимый мир приносит только Христос. В Нем мы находим вдохновение и силы к жизни, побеждаем тьму мира сего, преодолеваем испытания, любим, верим, надеемся. «Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие» (Пс. 118, 133).

Сегодня, вновь переживая рождение в мир Христа Спасителя, да согреются наши сердца, а радость пребывания с Богом да просветит тьму всякого смущения. Разделяя вместе с вами радость этого Великого Дня, сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких! С Рождеством Христовым!»

Рождество Христово — один из главных христианских праздников. Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме в пещере, где находили приют местные пастухи. В момент рождения младенца в небе появилась необычно яркая звезда, указавшая волхвам путь к новорождённому, и они принесли к нему в ясли свои дары. С появлением первой звезды у верующих заканчивается строгий 40-дневный пост.  

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