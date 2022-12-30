Молодёжь РДДМ поздравила тех псковичей, кому в праздники приходится работать

23:39, 30 декабря 2022, ПАИ

Активисты регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» присоединились к акции «Российский детский Дед Мороз». Об этом ПАИ рассказали в отделении движения.

В Пскове учащиеся своими руками изготовили уникальные подарки для сотрудников Псковского хлебокомбината и подразделений МЧС. Те, кто будет работать в новогодние праздники, получили в подарок конфеты в фантиках XX века, тематические настольные игры и ещё несколько приятных мелочей.

«Нас везде встречали с улыбками! Взрослые с искренней радостью водили хороводы, отгадывали загадки и даже рассказывали стихи Дедушке Морозу. Мы очень хотели отблагодарить всех, кто работает для нас 31 декабря и в другие праздничные дни, и уверены, что смогли подарить им новогоднее настроение!» — поделились организаторы и участники акции.

Поздравления в рамках акции также прошли в муниципалитетах Псковской области.