Александр Котов: Мы смотрим в будущее с надеждой на лучшее, с верой в добро и справедливость

15:02, 31 декабря 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Уважаемые псковичи! Дорогие земляки! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Наступление нового года – особенный праздник, он наполнен трогательными эмоциями и очень важными для каждого смыслами. Мы вспоминаем прошедшие события и анализируем поступки, стараемся заглянуть в будущее, ставим новые цели, мы дарим подарки близким и надеемся, что наступающий год обязательно будет лучше.

2022 год перевернул привычный уклад и представления о мироустройстве. Он проверял на прочность дружбу и веру, заставил пересмотреть планы и помог найти неожиданные, неординарные решения. Он сплотил в сопротивлении лжи и несправедливости, в желании совершать искренние, бескорыстные поступки, а вместе с тем дал возможность почувствовать единение, силу, научил ещё больше ценить стойкость и надёжность.

Конечно, в новом году все мы желаем мира и процветания нашей стране, а себе – обычного человеческого счастья, потому что каждый из нас хочет быть здоровым, любить и быть любимым, растить детей, заботиться о близких, работать, добиваться поставленных целей, приносить пользу людям. Мы смотрим в будущее с надеждой на лучшее, с верой в добро и справедливость.

Пусть все добрые мечты сбудутся! Сил, терпения и удачи всем нам! С новым, 2023 годом!»