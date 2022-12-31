Правила назначения единого пособия на детей для семей мобилизованных уточнило Правительство РФ

19:12, 31 декабря 2022, ПАИ

Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Соответствующее постановление, датированное 29 декабря, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин (документом вносятся изменения в постановление правительства от 29 октября 2022 года 1933).

«Единое пособие вводится в России с 1 января 2023 года. Оно объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учст в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет», - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Кроме того, выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации, поясняется в сообщении.