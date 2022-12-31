Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперты рассказали, как проверить толщину льда на водоёме

Толстый лёд на водоёме, на который можно безопасно выходить, должен иметь зеленоватый или синеватый оттенок и быть не менее семи сантиметров в толщину, сообщил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.

«Для одиночного безопасного нахождения он должен быть не менее семи сантиметров. Как правило, лёд, имеющий такую толщину, не хрустит, не трещит, не проламывается и удерживает вес взрослого человека... Для безопасного перехода через водоём и группового нахождения считается лёд толщиною 15 сантиметров. Лёд при этом должен иметь зеленоватый и синеватый оттенок, если он не покрыт снегом, и ни в коем случае не иметь пористую структуру», — отметил Печенин.

Он посоветовал использовать пешню, чтобы проверить толщину льда. Этим предметом часто пользуются рыболовы.

Печенин порекомендовал заходить на лёд возле берега скользящим шагом, не отрывая ног ото льда.

«Если лёд трещит и прогибается, то таким же шагом идти обратно», — добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 декабря 2022

Эксперты рассказали, как проверить толщину льда на водоёме

31 декабря 2022

Великолучане вошли в число лучших педагогов региона

31 декабря 2022

ФОТОФАКТ Праздничное настроение жителей районов Псковской области
31 декабря 2022

Сгорел дом в Красногородском районе
31 декабря 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Итоги-2022 в фотографиях
31 декабря 2022

«Люди же пишут не просто так»: Михаил Ведерников будет доступен в соцсетях и в Новый год
31 декабря 2022

Общественная баня в Пыталово была построена по обращению местной жительницы
31 декабря 2022

Владимир Путин вручил звезду Героя РФ механику-водителю 76-й десантно-штурмовой дивизии

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...