Эксперты рассказали, как проверить толщину льда на водоёме

20:37, 31 декабря 2022, ПАИ

Толстый лёд на водоёме, на который можно безопасно выходить, должен иметь зеленоватый или синеватый оттенок и быть не менее семи сантиметров в толщину, сообщил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.

«Для одиночного безопасного нахождения он должен быть не менее семи сантиметров. Как правило, лёд, имеющий такую толщину, не хрустит, не трещит, не проламывается и удерживает вес взрослого человека... Для безопасного перехода через водоём и группового нахождения считается лёд толщиною 15 сантиметров. Лёд при этом должен иметь зеленоватый и синеватый оттенок, если он не покрыт снегом, и ни в коем случае не иметь пористую структуру», — отметил Печенин.

Он посоветовал использовать пешню, чтобы проверить толщину льда. Этим предметом часто пользуются рыболовы.

Печенин порекомендовал заходить на лёд возле берега скользящим шагом, не отрывая ног ото льда.

«Если лёд трещит и прогибается, то таким же шагом идти обратно», — добавил он.