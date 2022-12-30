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Политика

Национальную стратегию действий в интересах женщин утвердило Правительство РФ

Правительство России утвердило национальную стратегию действий в интересах женщин, сообщает корреспондент ТАСС.

В документе отмечается, что 55 % граждан РФ, имеющих высшее образование, – это женщины; доля женского предпринимательства в социальной сфере достигает 90 %, среди самозанятых женщины составляют 40 %. Однако, несмотря на определённые улучшения с 2016 года, дисбаланс в представленности женщин и мужчин на уровне принятия решений по-прежнему сохраняется.

Стратегия направлена на консолидацию усилий граждан РФ, организаций и органов власти различных уровней для обеспечения принципа равных прав и свобод мужчин и женщин и создания равных возможностей для их реализации. Она преследует такие цели, как укрепление позиций женщин в общественно-политической жизни страны, вовлечение их в различные сферы, а также сохранение здоровья женщин.

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