Глава города Пскова поздравил жителей области с Новым годом

23:24, 31 декабря 2022, ПАИ

Борис Елкин поздравил жителей области с Новым годом в своём Telegram-канале. Глава города Пскова напомнил о том, что уходящий год вместил в себя множество исторических событий, которые нам ещё предстоит осознать.

«Однако уже сегодня мы с вами понимаем, что наша страна – это единый народ, который готов встать на защиту тех, кто в этом нуждается», – сообщил глава города.

Глава города Пскова пожелал всем жителям нашего города крепкого здоровья, счастья и жизненных сил, чтобы в каждом доме царили мир и благополучие, а наши сердца были наполнены теплом и любовью.

«Этот год был наполнен неопределённостью и силой духа, горестью утрат и гордостью за тех, кто доблестно выполняет свой долг. Этот год сплотил нас и показал, что только вместе мы готовы решать самые сложные задачи и созидать», – поделился Борис Елкин.