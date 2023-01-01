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Общество

В России МРОТ увеличился до 16 242 рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с января 2023 года проиндексируют на 6,3%. Он составит 16 242 рубля, сообщает ТАСС.

«МРОТ с 1 января 2023 года составит 16 242 рубля», – отметили в министерстве.

В министерстве напомнили, что индексация проходила в два этапа, с 1 июня 2022 года МРОТ повысили на 10 %.

«Ежегодно индексация пенсий, прожиточного минимума и МРОТ проводится с 1 января. Но в условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести поэтапное повышение основных социальных выплат», – процитировали в пресс-службе министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

По его словам, в условиях роста цен повышение МРОТ на 10 % позволило оперативно поддержать доходы граждан. Второй этап увеличения этих выплат начнётся с 1 января. Котяков добавил, что в целом по итогам двух этапов пенсии, прожиточный минимум и МРОТ стали выше уровня фактический годовой инфляции. 

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