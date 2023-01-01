Пассажиры верхних полок получат право сидеть на нижних местах в поездах с 1 сентября

15:05, 01 января 2023, ПАИ

Министерство транспорта РФ закрепило право пассажиров верхних полок поездов дальнего следования сидеть на нижних полках во время приёма пищи. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, правила вступят в силу 1 сентября 2023 года, сообщает ТАСС.

«По требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приёма пищи», – говорится в приказе правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом.

Уточняется, что время приёма пищи составляет в утренние часы (с 7:00 до 10:00) и вечерние часы (с 19:00 до 21:00) не более 30 минут, в обеденное время (с 12:00 до 15:00) – не более часа.