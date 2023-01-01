Вышел первый трейлер фильма «Вызов» с Юлией Пересильд

15:38, 01 января 2023, ПАИ

В сети появился первый трейлер фильма «Вызов» с Юлией Пересильд, снятый в Космосе. Трейлер фильма был опубликован на официальном ютуб-канале кинокомпании «Central Partnership».

Премьера картины — 12 апреля 2023 года, в День космонавтики. «Вызов» стал первым фильмом, который снимался прямо на космической станции.

Полет на МКС для съемок фильма состоялся 5 октября 2021 года.