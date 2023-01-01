Вышел первый трейлер фильма «Вызов» с Юлией Пересильд
В сети появился первый трейлер фильма «Вызов» с Юлией Пересильд, снятый в Космосе. Трейлер фильма был опубликован на официальном ютуб-канале кинокомпании «Central Partnership».
Премьера картины — 12 апреля 2023 года, в День космонавтики. «Вызов» стал первым фильмом, который снимался прямо на космической станции.
Полет на МКС для съемок фильма состоялся 5 октября 2021 года.
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