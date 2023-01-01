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Общество

Итоги года в части строительства мостов подвёл Борис Елкин

Сразу два крупных объекта удалось сдать и открыть для движения раньше срока в Пскове в 2022 году. Итоги года в части строительства мостов подвёл в своём телеграм-канале глава города Пскова Борис Елкин.

Почти на год раньше завершён капитальный ремонт моста через реку Милевку в створе улицы Гремячей. Более 6 лет переправа была закрыта для автомобилей, а последнее время и для пешеходов. Отремонтированный мост значительно разгрузит Запсковье, связывая по короткой дороге два крупных микрорайона.

«Долгожданное открытие Троицкого моста состоялось накануне Нового года. Несмотря на то что реконструкция не завершена, проведённый объём работ позволил вернуть общественный и личный транспорт, а также пешеходов на привычные маршруты. В следующем году мост и прилегающая территория предстанет перед псковичами в законченном виде», – отчитался глава города.

Он также рассказал о больших планах на Ольгинский мост. Весной проведут ремонт покрытия с применением литого асфальтобетона. Это позволит улучшить состояние проезжей части в ожидании капитального ремонта.

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