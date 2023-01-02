Названы даты праздничных выходных дней в 2023 году

10:35, 02 января 2023, ПАИ

О праздничных выходных днях в 2023 году напомнил портал «Объясняем.рф».

Новогодние праздники: 31 декабря – 8 января;

День защитника Отечества: 23–26 февраля;

Международный женский день: 8 марта;

Праздник Весны и Труда: 29 апреля – 1 мая;

День Победы: 6–9 мая;

День России: 10–12 июня;

День народного единства: 4–6 ноября.

Отмечается, что в новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье, поэтому их переносят на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.