Названы даты праздничных выходных дней в 2023 году
О праздничных выходных днях в 2023 году напомнил портал «Объясняем.рф».
- Новогодние праздники: 31 декабря – 8 января;
- День защитника Отечества: 23–26 февраля;
- Международный женский день: 8 марта;
- Праздник Весны и Труда: 29 апреля – 1 мая;
- День Победы: 6–9 мая;
- День России: 10–12 июня;
- День народного единства: 4–6 ноября.
Отмечается, что в новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье, поэтому их переносят на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.
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