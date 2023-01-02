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Общество

Сотрудники псковского ОМОНа поздравили родственников погибших товарищей с Новым годом

С Новым годом и Рождеством поздравили сотрудники псковского ОМОН «Кром» родственников погибших товарищей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

«По доброй традиции росгвардейцы посетили родных бойцов, погибших в ходе выполнения служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе. От всего личного состава сотрудники ОМОН «Кром» Управления Росгвардии по Псковской области поздравили семьи своих боевых товарищей с Новым годом и Рождеством, пожелали им крепкого здоровья и подарили подарки», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Родственники погибших бойцов в свою очередь поблагодарили росгвардейцев за добрые пожелания и оказываемую поддержку.

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