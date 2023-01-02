Новые правила освидетельствования водителей на алкоголь ввели в России

13:57, 02 января 2023, ПАИ

Новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение ждут водителей в России: с 1 марта 2023 года «продувку» можно будет проводить без понятых, но с видеозаписью. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь в случае подозрения на опьянение водителя сотрудники Госавтоинспекции могут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Такими основаниями могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или не соответствующее обстановке поведение, уточняет РИА Новости.

По словам главы Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова, основное изменение — «продувка» водителей без понятых: так процесс будет более логичным. Как отмечается в документе, освидетельствование проводится с использованием средств измерений утверждённого типа, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе.

Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.