Энергетики Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за погоды

18:31, 02 января 2023, ПАИ

В Псковской области мокрый снег с дождём и сильный гололёд. Филиал «Россети Северо-Запад» в регионе перешёл в режим повышенной готовности. Об этом энергетики сообщили в своём Telegram-канале.

85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

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102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца вторника.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Россетей 8-800-220-02-20.