ФОТОРЕПОРТАЖ В Пскове состоялся новогодний забег «На спорте после курантов»

1 января В Пскове в седьмой раз состоялся новогодний забег «На спорте после курантов».

Организаторы не стремились устроить состязания в скорости и силе за позиции в финишном протоколе. Дружественная пробежка по Финскому парку, новогодние костюмы, горячий чай и сладкое угощение участникам.

«Мы постарались создать тёплую новогоднюю атмосферу для всех участников забега», - сказал тренер по бегу и мастер спорта Александр Кузьмин.

В спортивном мероприятии приняли участие более 150 участников. Спортивное мероприятие в фотографиях Фёдора Голубенко.







