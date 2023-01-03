Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области более чем на 20%

15:13, 03 января 2023, ПАИ

7 481 случай заболевания ОРВИ и гриппом зарегистрирован в Псковской области с 26 декабря по 1 января. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 20,8 %, сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен по совокупному количеству населения области на 63,7 %. Превышение эпидпорога зарегистрировано среди взрослых на 65,4 %, среди детей 0-2 года — на 93,7 %, 3-6 лет — на 27,2 %.

Количество лиц с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, нуждающихся в стационарном лечении, выросло за неделю на 64,0 % и составило 123 человека.

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией распространённых возбудителей гриппа и ОРВИ, вирус гриппа А(H1N1)pdm2009 выявлен у шести обследованных лиц, или у 14,0 %, вирусы гриппа А несубтипированные — у одного человека, или у 2,3 %, гриппа В — у одного человека, или у 2,3 %. В структуре прочих респираторных вирусов РС-вирусы составили 2,3 %.