О правилах использования гражданского оружия напомнили псковичам

15:38, 03 января 2023, ПАИ

О правилах использования гражданского оружия напомнили псковичам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Росгвардии.

В ведомстве отметили, что на территории Российской Федерации запрещена стрельба из оружия в населённых пунктах и в других не отведённых для этого местах. Под запретом и добыча охотничьих животных с применением охотничьего оружия ближе 200 метров от жилого дома или жилого строения, стрельба на шум или шорох, по неясно видимой цели и пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах линий электропередач.

«За стрельбу в населённых пунктах и в неотведённом месте установлен административный штраф в размере до 100 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов и лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трёх лет. Поэтому досылать патрон в патронник закон разрешает только при необходимости применения оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или в случае крайней необходимости», — говорится в сообщении.

Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах, специальных футлярах или в специальной упаковке производителя оружия в разряженном состоянии отдельно от патронов. В отличие от транспортирования, ношение огнестрельного длинноствольного оружия осуществляется в расчехлённом состоянии, со снаряжённым магазином или барабаном, поставленным на предохранитель при его наличии, а огнестрельного короткоствольного оружия – в кобуре в аналогичном виде.