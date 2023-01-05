Псковский хлебокомбинат и «Псков-Полимере» оптимизировали производство за 2022 год

10:45, 05 января 2023, ПАИ

Несколько предприятий региона повысили эффективность своей работы благодаря нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Так, эксперты АНО «Федеральный центр компетенций производительности труда» работали на псковском хлебокомбинате и «Псков-Полимере». «Оптимизация работы позволит предприятиям сократить время производства продукции», - отметил глава региона.

Вместе с этим, на ЗАО «ЗЭТО» на базе технопарка «Электрополис» организована «Фабрика процессов», где сотрудников на практике обучают принципам и инструментам бережливого производства, чтобы достичь минимальной себестоимости продукции. Уже 40 сотрудников «ЗЭТО» прошли такое обучение.