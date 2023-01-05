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Общество

Жителям Псковской области объяснили порядок действий при обнаружении оружия

О порядке действий в случае утраты или обнаружения оружия проинформировали жителей Псковской области в Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с законодательством, в случае утраты ружья или иного зарегистрированного предмета вооружения владелец обязан незамедлительно (не позднее суток) сообщить о происшествии в Росгвардию. Это необходимо для организации розыска и предотвращения использования утраченного оружия злоумышленниками. При обнаружении чужого ружья важно сразу же сообщить об этом в правоохранительные органы, например по телефону единой службы спасения 112.

Утрата гражданского оружия вследствие нарушения требований закона влечёт административную ответственность, которая включает штраф в размере до десяти тысяч рублей и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трёх лет.

Вместе с тем сокрытие факта утраты может повлечь и уголовную ответственность. Так, наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом и повлёкшее смерть человека или иные тяжкие последствия, включает лишение свободы.

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