Жителям Псковской области объяснили порядок действий при обнаружении оружия

13:25, 05 января 2023, ПАИ

О порядке действий в случае утраты или обнаружения оружия проинформировали жителей Псковской области в Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с законодательством, в случае утраты ружья или иного зарегистрированного предмета вооружения владелец обязан незамедлительно (не позднее суток) сообщить о происшествии в Росгвардию. Это необходимо для организации розыска и предотвращения использования утраченного оружия злоумышленниками. При обнаружении чужого ружья важно сразу же сообщить об этом в правоохранительные органы, например по телефону единой службы спасения 112.

Утрата гражданского оружия вследствие нарушения требований закона влечёт административную ответственность, которая включает штраф в размере до десяти тысяч рублей и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трёх лет.

Вместе с тем сокрытие факта утраты может повлечь и уголовную ответственность. Так, наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом и повлёкшее смерть человека или иные тяжкие последствия, включает лишение свободы.