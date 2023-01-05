Фестиваль «Вернём каши на столы наши» состоялся сегодня в Порхове

14:55, 05 января 2023, ПАИ

V Межмуниципальный фестиваль «Вернём каши на столы наши» прошёл сегодня в Порхове. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

Открыл фестиваль глава Порховского района Юрий Семёнов. «Каша всегда была и будет оставаться истинно русской едой. Благодаря ей наш народ имеет такую неимоверную физическую силу и бодрость духа», — отметил он.

«Участники фестиваля привезли с собой рецепты приготовления разнообразных каш. Порховичи целыми семьями подходили к каждому столу и с удовольствием пробовали все приготовленные блюда. На морозе у всех разыгрался страшный аппетит, поэтому опоздавшим каши не хватил», — говорится в сообщении.

Итоги фестиваля:

Номинация «Солдатская каша»:

1-е место – Дедовичский многопрофильный техникум,

2-е место – Центр добровольчества Порхова,

3-е место – Славковский СКК.



Номинация «По старинным рецептам»:

1-е место – Островский район,

2-е место – Клуб «Берегиня»,

3-е место – Мария Химина.



Номинация «Детская каша»:

1-е место – Порховский музей.



Номинация «По собственному рецепту»:

1-е место – Порховское СКК,

2-е место – Порховская библиотека.

Приз зрительских симпатий зрители отдали участникам центра добровольчества.