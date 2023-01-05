Фестиваль «Вернём каши на столы наши» состоялся сегодня в Порхове
V Межмуниципальный фестиваль «Вернём каши на столы наши» прошёл сегодня в Порхове. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».
Открыл фестиваль глава Порховского района Юрий Семёнов. «Каша всегда была и будет оставаться истинно русской едой. Благодаря ей наш народ имеет такую неимоверную физическую силу и бодрость духа», — отметил он.
«Участники фестиваля привезли с собой рецепты приготовления разнообразных каш. Порховичи целыми семьями подходили к каждому столу и с удовольствием пробовали все приготовленные блюда. На морозе у всех разыгрался страшный аппетит, поэтому опоздавшим каши не хватил», — говорится в сообщении.
Итоги фестиваля:
Номинация «Солдатская каша»:
1-е место – Дедовичский многопрофильный техникум,
2-е место – Центр добровольчества Порхова,
3-е место – Славковский СКК.
Номинация «По старинным рецептам»:
1-е место – Островский район,
2-е место – Клуб «Берегиня»,
3-е место – Мария Химина.
Номинация «Детская каша»:
1-е место – Порховский музей.
Номинация «По собственному рецепту»:
1-е место – Порховское СКК,
2-е место – Порховская библиотека.
Приз зрительских симпатий зрители отдали участникам центра добровольчества.