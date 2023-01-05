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Фестиваль «Вернём каши на столы наши» состоялся сегодня в Порхове

V Межмуниципальный фестиваль «Вернём каши на столы наши» прошёл сегодня в Порхове. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

Фото: газета «Порховский вестник»

Открыл фестиваль глава Порховского района Юрий Семёнов. «Каша всегда была и будет оставаться истинно русской едой. Благодаря ей наш народ имеет такую неимоверную физическую силу и бодрость духа», — отметил он.

Фото: газета «Порховский вестник»

«Участники фестиваля привезли с собой рецепты приготовления разнообразных каш. Порховичи целыми семьями подходили к каждому столу и с удовольствием пробовали все приготовленные блюда. На морозе у всех разыгрался страшный аппетит, поэтому опоздавшим каши не хватил», — говорится в сообщении.

Фото: газета «Порховский вестник»

Итоги фестиваля:
Номинация «Солдатская каша»:
1-е место – Дедовичский многопрофильный техникум, 
2-е место – Центр добровольчества Порхова, 
3-е  место – Славковский СКК. 

Номинация «По старинным рецептам»:
1-е место – Островский район, 
2-е место – Клуб «Берегиня», 
3-е место – Мария Химина. 

Номинация «Детская каша»:
1-е место – Порховский музей. 

Номинация «По собственному рецепту»:
1-е место – Порховское СКК, 
2-е место – Порховская библиотека. 
Приз зрительских симпатий зрители отдали участникам центра добровольчества. 

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