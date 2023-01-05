В звоннице Псково-Печерского монастыря обнаружили старинный часовой механизм

17:40, 05 января 2023, ПАИ

В связи с начатой реставрацией внутри и снаружи Большой звонницы Псково-Печерского монастыря проходят демонтажные работы сооружения. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области».

В ходе работ обследовали помещение часозвона — место, где находится механизм часов. В этом помещении находился дежурный, управлявший звоном часов.

Также были обнаружены старые детали часового механизма, которые хранились в помещении. Сам механизм находится в рабочем состоянии.

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«Конструкция часозвона выполнена из дерева. Брус будет обработан, нижние венцы заменят в местах разрушения. Помещение утеплят с использованием современных технологий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возведение звонницы было начато в 1523 году на месте старой деревянной. Большая звонница — одно из крупнейших архитектурных соружений подобного типа.