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Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Рождеством

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своём Telegram-канале поздравление с Рождеством.

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Рождество — один из самых светлых и любимых праздников, который веками собирает у домашнего очага миллионы семей нашей страны. Это день чудес, добра, веры, старинных традиций и светлых надежд. Сегодня мы молимся за родных и близких, желаем им здоровья, счастья и мира. Мы молимся и за тех, кто выступил на защиту родного Отечества, нашего общего дома. Верю, что наши слова и помыслы в этот день имеют особую силу, потому что всем благим делам способствует помощь Божья.

Искренне желаю вам встретить этот день вместе со всей своей семьёй. Пусть в ваших домах царят согласие и любовь и сбудется всё самое лучшее! С праздником вас, с Рождеством!» — написал глава региона.

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