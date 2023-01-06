Полицейские и росгвардейцы обеспечат общественный порядок на Рождественскую ночь в Псковской области

14:24, 06 января 2023, ПАИ

Полицейские и росгвардейцы примут участие в обеспечении безопасности при проведении Рождественских мероприятий, которые пройдут в Псковской области 6 и 7 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Для обеспечения безопасности во время проведения богослужений планируется задействовать сотрудников полиции и Росгвардии, уточнили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, сотрудники ОМОН «Кром» регионального Управления Росгвардии будут нести службу в районе храмов, соборов и церквей. Помимо этого за каждым храмом будут закреплены руководители подразделений УМВД и территориальных органов на районном уровне.

Дорожную безопасность у мест проведения богослужений будут обеспечивать сотрудники Госавтоинспекции на патрульных автомобилях.

Начиная с утра 6 января до окончания праздничных богослужений, места их проведения будут обследованы полицейскими и взяты под усиленную охрану. Досмотр при входе в храм будет осуществляться с помощью ручных и арочных металлодетектеров.