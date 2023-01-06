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Чем отличаются любители собак и кошек в Пскове — опрос

Аналитики SuperJob cобрали несколько фактов о том, насколько различаются любители кошек и собак. В шуточном опросе сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие любители животных из Пскова, сообщили в пресс-службе сервиса.

Взгляды на жизнь. Оптимисты — в большинстве, но среди фанатов собак их чуть больше, чем среди кошатников (77 и 73 % соответственно).

Личное пространство. Интровертов больше среди кошатников (60 против 54 %): «Я ещё и социопат к тому же». Собачников же чаще тянет в компании: «Люблю людей, детей, всё живое! Не смогу жить в одиночестве. Это мой самый большой страх».

Суточные биоритмы: «совы» и «жаворонки». Коты нередко «тыгыдыкают» ночами, вот и среди их любителей «сов» больше, чем среди собачников (63 и 52 %).

Кулинарные пристрастия. Любителей чая больше среди кошатников (60 %), кофе — среди собачников (49 %). Фанаты кошек чаще отдают предпочтение селёдке под шубой (41 %), любители собак — салату оливье (62 %).

Новогодняя ель. У подавляющего большинства — искусственная. Установил натуральное дерево каждый пятый любитель кошек и каждый шестой любитель собак.

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